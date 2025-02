James anota, León empata 1-1 ante América y se mantiene como único invicto y líder en solitario

El jugador del América, Alejandro Zendejas, celebra tras anotar un gol ante el León durante un partido de la Liga MX en Ciudad de México, el miércoles 19 de febrero del 2025. Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El jugador de León, Jhonder Cádiz, disputa una pelota durante un partido de la Liga MX en Ciudad de México, el miércoles 19 de febrero del 2025. Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El colombiano del León, James Rodríguez, realiza un disparo ante la marca del jugador de América, Israel Reyes durante un partido de la Liga MX en Ciudad de México, el miércoles 19 de febrero del 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved