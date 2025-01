Jalen Hurts es un ganador prolífico, pero aún espera la victoria definitiva

El entrenador en jefe Nick Sirianni, izquierda, y el quarterback Jalen Hurts, de los Eagles de Filadelfia, celebran después de que los Eagles ganaran el Campeonato de la Conferencia Nacional frente a los Commanders de Washington, el domingo 26 de enero de 2025, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.