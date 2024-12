Jalen Green anota 31 y lidera a los Rockets en victoria 117-106 sobre los Clippers

Jalen Green, centro, de los Rockets de Houston, se alza para clavar el balón en la canasta, mientras Nicolas Batum, izquierda, e Ivica Zubac, derecha, de los Clippers de Los Ángeles, se quedan mirando durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 8 de diciembre de 2024, en Inglewood, California. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.