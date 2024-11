Jalen Green anota 21 puntos en victoria de Rockets 111-103 sobre Clippers

Amen Thompson (1), de los Rockets de Houston, se alza para encestar mientras Amir Coffey (7), de los Clippers de Los Ángeles, defiende durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 13 de noviembre de 2024, en Houston. (AP Foto/David J. Phillip) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.