Irving anota 30, Grimes 24 y Dallas sin Doncic consigue triunfo 106-94 contra Utah

El escolta de los Mavericks de Dallas, Kyrie Irving (11), busca disparar por encima del alero del Jazz de Utah, Brice Sensabaugh, a la izquierda, durante la primera mitad de un partido el sábado 30 de noviembre de 2024, en Salt Lake City. (AP Foto/Tyler Tate) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved