Ingram anota 29 puntos y Pelicans cortan racha de 9 derrotas venciendo 126-124 a Suns

El alero de los Pelicans de Nueva Orleans, Brandon Ingram (14), busca pasar al escolta de los Suns de Phoenix Bradley Beal (3), el escolta Grayson Allen (8), el alero Royce O'Neale (00) y el pívot Oso Ighodaro (4) en la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA en Nueva Orleans, el jueves 5 de diciembre de 2024. (AP Foto/Gerald Herbert) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.