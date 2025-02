Idea de un duelo EEUU-Resto del Mundo en el Juego de Estrellas de la NBA capta interés

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

“Me encantaría. Oh, me encantaría,” dijo Antetokounmpo, nativo de Grecia y de ascendencia nigeriana. “Creo que sería el formato más interesante y emocionante. Me encantaría. Sin duda, me sentiría orgulloso de eso. Siempre compito, pero creo que eso me daría un poco más de energía extra para competir".

El último formato para el Juego de Estrellas — un mini-torneo de cuatro equipos y tres partidos, donde el primero en llegar a 40 puntos salía ganador — debutó el domingo por la noche, con los OGs de Shaq ganando el título.

La NBA decidió probar el enfoque del torneo, que imita lo que ya estaba en marcha con el evento Rising Stars para jugadores de primer y segundo año, después de años de pedir abiertamente juegos más competitivos.

Y el marcador final de 211-186 en 2024 fue la gota que colmó el vaso.

“Creo que cuando tienes eventos como este, el fin de semana del Juego de Estrellas, no nos preocupamos por la competencia,” dijo Kevin Durant, el 15 veces All-Star de los Suns de Phoenix. “Se trata más de celebrar a la familia del baloncesto y la comunidad en torno a este tiempo. Muestra cuán unidos estamos como grupo, como comunidad del baloncesto, y cómo podemos unir al resto del mundo con lo que hacemos también. Es un momento genial".

Hay algunas evidencias de que un enfrentamiento a mitad de temporada entre los mejores jugadores estadounidenses y los mejores internacionales podría funcionar, y está sucediendo en este momento en otro deporte.

El torneo de hockey cuatro Nations Face-Off, que comenzó la semana pasada en Montreal y concluye el jueves en Boston — con Estados Unidos clasificado a la final — no es, evidentemente, irrelevante para los jugadores involucrados. Ha habido peleas — tres riñas en los primeros nueve segundos del partido entre Estados Unidos y Canadá en Montreal el sábado — y una gran cantidad de roce físico para deleite de los aficionados.

“Caos", resumió dijo el entrenador de Canadá Jon Cooper.

La NBA — al menos algunos en la NBA — están observando el hockey y tomando nota de cómo parece estar funcionando como una idea potencial para la exhibición de baloncesto a mitad de temporada en el futuro.

“A veces las cosas simplemente se vuelven viejas y necesitan un cambio,” dijo el alero de Golden State Draymond Green. “Sé que han hecho diferentes cosas para intentar que funcione. Creo que lo interesante será ver cómo resulta esto de las Cuatro Naciones en el hockey. Si resulta genial, tal vez tengamos que prestarle atención".

Si hubiera sido un enfrentamiento entre Estados Unidos y el Resto delMmundo esta temporada para un formato de Juego de Estrellas, aquí está lo que podría haber sido el equipo internacional:

— Wembanyama, Antetokounmpo, el serbio Nikola Jokic (Denver), el canadiense Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), el camerunés Pascal Siakam (Indiana) y el turco Alperen Sengun (Houston) fueron All-Stars.

Karl-Anthony Towns, el All-Star de los Knicks, ha representado a la República Dominicana, la tierra natal de su madre, por lo que tendría sentido incluirlo en el conjunto. El esloveno Luka Doncic, ahora de los Lakers de Los Ángeles, también es casi siempre un All-Star seguro, así que eso haría un total de ocho jugadores.

Y aquí es donde se complica.

Si un enfrentamiento entre Estados Unidos y el Resto del Mundo tuviera las tradicionales plantillas de 12 jugadores, se necesitarían cuatro jugadores más del grupo mundial — y eso significaría que cuatro jugadores estadounidenses menos recibirían la nominación de All-Star.

“Estados Unidos tiene más jugadores talentosos que el resto del mundo,” dijo Jokic, el tres veces MVP de Serbia que llevó a Denver al título de la NBA en 2023. “Europa y el Resto del Mundo tienen jugadores talentosos, creo, pero la mayoría de los jugadores provienen de Estados Unidos".

La NBA dice que alrededor del 70% de los jugadores en la liga son estadounidenses y el 30% no lo son. Es matemáticas simple: sería más fácil para los jugadores internacionales formar parte de la plantilla All-Star si se utilizara el formato tradicional.

“No quiero decir que no podamos encontrar una manera de sortear esto, pero en la medida en que queramos tener un proceso justo para elegir a los All-Stars, si estás eligiendo la mitad de los jugadores de un grupo del 30% y la otra mitad de un grupo del 70%, podría no ser justo para los jugadores,” dijo el comisionado de la NBA Adam Silver, el mes pasado. “Así que, eso es algo que estamos considerando.”

Silver buscó la opinión de jugadores actuales como Stephen Curry, la estrella de Golden State, antes de que la liga adoptara el formato de torneo este año.

Si le pregunta a Wembanyama o Antetokounmpo sus pensamientos sobre 2026 y más allá, está bastante claro cuál será la respuesta.

“Tener a Shai, Jokic, Luka, Wemby, Towns, Sengun, conozco a esos jugadores — obviamente me falta mencionar a algunos que no puedo recordar de inmediato — enfrentándose a los mejores jugadores de Estados Unidos, creo que sería divertido", indicó Antetokounmpo. “Creo que ese sería el mejor formato".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press