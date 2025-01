Hurts y Barkley anotan 3 TDs cada uno; Eagles avanzan al Super Bowl al vencer 55-23 a Commanders

Saquon Barkley (26), running back de los Eagles de Filadelfia, corre para conseguir un primero y diez frente a los Commanders de Washington, mientras el defensive end Clelin Ferrell (99) intenta detenerlo durante la segunda mitad del Juego de Campeonato de la NFC, el domingo 26 de enero de 2025, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.