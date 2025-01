Hurts lanza para 2 TD's y Goedert hace una jugada estelar en victoria de Eagles 22-10 sobre Packers

Dallas Goedert (88), tight end de los Eagles de Filadelfia, aplica un stiff arm a Carrington Valentine (24), cornerback de los Packers de Green Bay, antes de anotar un touchdown durante la segunda mitad del partido la ronda de comodines de la NFL, el domingo 12 de enero de 2025, en Filadelfia. (AP Foto/Derik Hamilton) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.