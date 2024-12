Hernández se queda con los Dodgers tras firmar acuerdo por 66 millones en 3 años, según fuente AP

ARCHIVO - Foto del domingo 6 de octubre del 2024, el dominicano Teoscar Hernández de los Dodgers de Los Ángeles es recibido con elogios en el dugout tras anotar con un elevado de sacrificio de Gavin Lux en el segundo juego de la Serie Divisional ante los Padres de San Diego. (AP Foto/Ashley Landis, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved