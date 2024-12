Heat anuncia que Jimmy Butler se perderá dos partidos más antes de reincorporarse la próxima semana

Jimmy Butler (22), alero del Heat de Miami, clava el balón en la canasta por encima de Jalen Duren, izquierda, de los Pistons de Detroit, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 16 de diciembre de 2024, en Detroit. (AP Foto/Duane Burleson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.