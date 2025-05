Harry Kane se siente 'increíble' tras ganar el primer título de su carrera

Pero el empate 2-2 del Bayer Leverkusen en Friburgo el domingo aseguró el título para el Bayern con dos fechas por disputar El Bayern ya no podía ser alcanzado, y Kane finalmente pudo cantar el éxito de Queen "We Are The Champions" y "Sweet Caroline" de Neil Diamond entre otras canciones con sus compañeros mientras el champán fluía en un restaurante de Múnich.