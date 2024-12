Harden anota 37 y los Clippers superan el triple-doble de Jokic para vencer a los Nuggets 126-122

El jugador de los Nuggets de Denver Nikola Jokic, a la derecha, lucha por el balón con el jugador de los Clippers de Los Ángeles Ivica Zubac mientras Zubac intenta lanzar a canasta durante la primera mitad de su juego de NBA el domingo 1 de diciembre de 2024, en Inglewood, California (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.