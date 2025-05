Guardiola afirma que preferiría dejar el Man City antes que tener una plantilla muy numerosa

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El español Pep Guardiola, técnico del Manchester City, reacciona durante el partido ante Bournemouth, disputado el martes 20 de mayo de 2025, en la Liga Premier inglesa (AP Foto/Dave Thompson)

"Le dije al club que no quiero eso. No quiero dejar a cinco o seis jugadores en la tribuna", manifestó Guardiola después de la victoria por 3-1 contra el Bournemouth. "No quiero eso. Renunciaré. Hagan una plantilla más corta y me quedaré. Es imposible para mi alma dejar a mis jugadores en las gradas, que no puedan jugar".