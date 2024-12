Grizzlies arrasan a Wizards con victoria de 140-112 a pesar de sus bajas

Scotty Pippen Jr. (1), de los Grizzlies de Memphis, se alza con un tiro ante la presión de Bub Carrington, izquierda, de los Wizards de Washington, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 8 de diciembre de 2024, en Washington. (AP Foto/Nick Wass) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.