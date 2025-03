Green anota triple, Curry supera los 25.000 puntos y Warriors vencen 115-110 a Pistons

El escolta de los Warriors de Golden State, Stephen Curry (30), es felicitado por el alero Jimmy Butler III (10) después de hacer una canasta de tres puntos durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA contra los Pistons de Detroit en San Francisco, el sábado 8 de marzo de 2025. (AP Foto/Jeff Chiu) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved