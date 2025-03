Gracias a Ohtani, MLB saca rédito en Japón y toma impulso de cara a la temporada 2025

Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles batea ante los Hanshin Tigers durante un juego de exhibición, el domingo 16 de marzo de 2025, en Tokio. (AP Foto/Eugene Hoshiko) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles celebra en la cueva tras tras batear un jonrón en el quinto inning del juego contra los Cachorros de Chicago, el miércoles 19 de marzo de 2025, en Tokio. (AP Foto/Hiro Komae) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles recorre las bases tras batear un jonrón en el quinto inning del juego contra los Cachorros de Chicago, el miércoles 19 de marzo de 2025, en Tokio. (AP Foto/Eugene Hoshiko) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.