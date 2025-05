Goodman conecta doble, triple y HR e impulsa 5 en victoria de Rockies 9-3 sobre Padres

El coach de tercera base de los Rockies de Colorado, Warren Schaeffer, a la izquierda, y el bateador designado Hunter Goodman (15) observan el triple de Goodman en la tercera entrada de un juego de béisbol contra los Padres de San Diego, el domingo 11 de mayo de 2025, en Denver. Después del juego, Schaeffer fue nombrado mánager interino de los Rockies. (AP Foto/Geneva Heffernan) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.