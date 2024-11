Gol de campo de 61 yardas de Bass da a Bills triunfo por 30-27 sobre Dolphins

Tyler Bass (2), pateador de los Bills de Buffalo, y el tight end Quintin Morris (85) observan el gol de campo de la victoria en los segundos finales de la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Dolphins de Miami, el domingo 3 de noviembre de 2024, en Orchard Park, Nueva York. (AP Foto/Gene Puskar) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved