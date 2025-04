Gigantes batean tres jonrones y continúan su buen inicio con victoria 10-4 sobre Filis

J.T. Realmuto, de los Filis de Filadelfia, reacciona después de haber sido ponchado durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Gigantes de San Francisco, el lunes 14 de abril de 2025, en Filadelfia. (AP Foto/Chris Szagola) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.