Gabriel Arias pega jonrón de tres carreras y lleva a Guardianes a victoria 7-0 sobre Reales

Gabriel Arias, derecha, de los Guardianes de Cleveland, celebra con su compañero Kyle Manzardo (9) después de batear un cuadrangular en la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Reales de Kansas City, el viernes 11 de abril de 2025. (AP Foto/Sue Ogrocki) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.