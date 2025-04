Fried pierde sin hit en la 8ª pero Yankees vencen 4-0 a Rays

El lanzador abridor de los Yankees de Nueva York, Max Fried, lanza a la primera base en un intento de pick-off mientras Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, regresa sano y salvo durante la primera entrada de un juego de béisbol, el domingo 20 de abril de 2025, en Tampa, Florida (AP Foto/Phelan M. Ebenhack) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.