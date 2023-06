Francona regresa a dirigir a Guardianes, después de susto por su salud

ARCHIVO - Terry Francona, manager de los Guardianes de Cleveland, hace un cambio de lanzador durante la séptima entrada del juego de béisbol en contra de los Tigres de Detroit, el 9 de mayo de 2023, en Cleveland. Francona se ausentó tres partidos después de un susto por su salud y de pasar una noche en observación en el Sistema de Salud de la Universidad de Kanas. (AP Foto/Nick Cammett, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.