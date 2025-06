Fraley y Miley impulsan a Rojos a vencer 7-4 a Guardianes en el regreso de Francona

Jake Fraley, de los Rojos de Cincinnati, derecha, es felicitado por su compañero TJ Friedl (29) tras conectar un jonrón en la cuarta entrada de un juego de béisbol contra los Guardianes de Cleveland, el lunes 9 de junio de 2025, en Cleveland. (Foto AP/Sue Ogrocki) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.