Flores conecta jonrón y produce cuatro carreras en victoria de Gigantes 7-2 sobre Astros

El bateador designado de los Gigantes de San Francisco Wilmer Flores (41) batea un cuadrangular de tres carreras frenta a Luis Contreras, relevista de los Astros de Houston, durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas el lunes 31 de marzo de 2025, en Houston. (AP Foto/Karen Warren) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.