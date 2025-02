Filadelfia se prepara para la multitud que vitoreará a Eagles en desfile tras Super Bowl

La alcaldesa de Filadelfia, Cherelle Parker, acompañada por el presidente de los Eagles de Filadelfia, Don Smolenski, y otros funcionarios, habla durante una conferencia de prensa en Filadelfia, el martes 11 de febrero de 2025, antes de una celebración planificada de la victoria de los Eagles en el Super Bowl 59 de la NFL. (AP Foto/Matt Rourke) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.