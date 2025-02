Fay Vincent, comisionado de la MLB durante tres años de turbulencias, fallece a los 86 años

Abogado que se convirtió en ejecutivo de un estudio de cine a instancias de un amigo de la universidad, Vincent tenía más de tres décadas en retiro y vivía entre New Canaan, Connecticut, y Vero Beach.

“Tenía la convicción de que ser comisionado era un fideicomiso público. Intenté hacer lo que creía que era mejor para el juego y el público que tanto le importaba”, dijo Vincent en una entrevista de 2023 con The Associated Press. “Tuve resultados mixtos. A veces me siento contento con lo que hice. La tragedia del béisbol es que lo más grande que dejé sin hacer fue construir una relación decente entre los propietarios y los jugadores. Pensé que alguien tomaría mi lugar y lo lograría”.