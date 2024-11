F1 cerca de aprobar llegada de General Motors con un Michael Andretti relegado

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El piloto mexicano Sergio Perez de la escudería Red Bull maniobra su auto en la primera sesión de práctica antes del Gran Premio de Las Vegas el jueves 21 de noviembre del 2024. (AP Foto/John Locher)

La solicitud de Andretti ya había sido aprobada por la FIA, el órgano rector de la F1, pero luego fue negada por la propia F1. La F1 prometió revisar el asunto una vez que General Motors tuviera un motor listo para competir.

Los 10 equipos de F1 existentes no tienen voto real ni opinión sobre si se expande la parrilla, lo que reiteró el jueves el jefe de Mercedes, Toto Wolff, cuando The Associated Press le preguntó por qué la repentina posibilidad de aceptación en un potencial 11mo equipo.

“Tenemos una obligación, una obligación legal como directores, de presentar el punto de vista que es el mejor para nuestra empresa y para nuestros empleados, y lo hemos hecho”, dijo Wolff. “Creo que si un equipo puede agregar al campeonato, especialmente si GM decide entrar como propietario de un equipo, esa es una historia diferente".

“Y mientras sea creativo, eso significa que estamos aumentando la popularidad del deporte, estamos aumentando los ingresos del deporte, entonces ningún equipo estará nunca en contra. Así que pongo mi esperanza en eso”.

Wolff quiere escuchar directamente de Towriss cuáles son los planes para la organización ahora que Andretti tiene un papel más pequeño.

“Nadie de Andretti o Andretti Global o como sea que se llame nunca me ha presentado cuál es la parte creativa”, dijo. “Pero no necesitan hacerlo porque los equipos no deciden. Es el titular de los derechos comerciales, con la FIA, no tenemos voz. Si quiero ser invitado a una fiesta y voy a la fiesta, me siento en la mesa y digo quién soy y por qué soy realmente divertido y estar aquí y todos disfrutarán de mi presencia".

“Eso no ha ocurrido, pero ya sabes, ese es ahora mi punto de vista personal, no profesional, porque no hay nada que podamos hacer, nada que podamos decir”, continuó Wolff. “Y no conozco a la gente. Obviamente he hablado con Mario. No hablé con su hijo. No hablé con ninguna otra persona que esté detrás de eso. No sé quiénes son. Así que conozco a General Motors, GM es genial”.

Fred Vasseur, director del equipo Ferrari, dijo que no se opone a otro equipo si agrega valor a la F1.

“La discusión es entre la FIA, el equipo y la FOM. No es nuestra elección”, dijo. “Por supuesto, como dijo Toto, que si es bueno para el deporte, bueno para el espectáculo, bueno para el negocio y agrega valor en el lado deportivo, que todos estamos de acuerdo”.

