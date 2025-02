Exreportera de Fox Sports acusa a un alto ejecutivo de agresión sexual

Esta foto sin fecha proporcionada por el bufete de abogados Ayazi Abney APC muestra a la ex reportera y presentadora de Fox Sports Julie Stewart-Binks. (Scott McDermott vía AP)

En la querella interpuesta en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, la exreportera afirma que se sintió inspirada para hablar después de que una exestilista de Fox Sports presentó una demanda el 5 de enero, denunciando que un exconductor había hecho repetidos acercamientos sexuales no deseados hacia ella y que Dixon la había manoseado.

Fegyveresi no respondió a una solicitud de comentarios sobre lo que encontró la investigación.

The Associated Press generalmente no identifica a quienes dicen haber sido agredidos sexualmente o sometidos a abuso, a menos que hayan dado permiso para identificarlos. Los abogados de Stewart-Binks dijeron que ella daba permiso a la AP para usar su nombre.