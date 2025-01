¿Existe un próximo Sean McVay para equipos de NFL en busca de un nuevo entrenador?

ARCHIVO - El coordinador ofensivo de los Lions de Detroit, Ben Johnson, observa desde el banquillo durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Bears de Chicago, el 22 de diciembre de 2024, en Chicago. (AP Foto/Kamil Krzaczynski, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El coordinador defensivo de los Lions de Detroit, Aaron Glenn, observa durante el prepartido de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Packers de Green Bay, el 6 de noviembre de 2022, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El coordinador ofensivo de los Buccaneers de Tampa Bay, Liam Coen, observa desde el banquillo durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Cowboys de Dallas en Arlington, Texas, el 22 de diciembre de 2024. (AP Foto/Jerome Miron, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El coordinador defensivo de los Dolphins de Miami, Anthony Weaver, observa a los jugadores durante el campamento de entrenamiento de fútbol americano de la NFL, el 24 de julio de 2024, en Miami Gardens, Florida (AP Foto/Lynne Sladky, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved