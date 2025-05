Ex médico de Maradona se dedica al fisiculturismo mientras lo juzgan por su muerte

El neurocirujano Leopoldo Luque, quien sirvió como médico de cabecera de Diego Maradona, se pone de pie ante la corte en el primer día del juicio por homicidio contra siete profesionales de la salud, en San Isidro, Argentina, martes 11 marzo, 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved