Este de la Liga Nacional: Juan Soto llega a Mets en una división llena de poder con Filis y Bravos

Juan Soto, de los Mets de Nueva York, conecta un cuadrangular solitario durante la primera entrada de un juego de béisbol de los entrenamientos de primavera en contra de los Astros de Houston, el sábado 22 de febrero de 2025, en Port St. Lucie, Florida. (AP Foto/Jeff Roberson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Chris Sale, de los Bravos de Atlanta, lanza en la primera entrada del juego de béisbol en los entenamientos de primavera frente a los Mellizos de Minnesota, el sábado 22 de febrero de 2025, en Fort Myers, Florida. (AP Foto/Gerald Herbert) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Zack Wheeler, de los Filis de Filadelfia, lanza durante la primera entrada del juego de béisbol de los entrenamientos de primavera ante los Yankees de Nueva York, el jueves 27 de febrero de 2025, en Clearwater, Florida. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved