Estadio de los Astros cambiará su nombre a Daikin Park desde el 1 de enero

Fue renombrado como Minute Maid Park en junio de 2002 tras llegar a un acuerdo con The Minute Maid Co., una subsidiaria de The Coca-Cola Co. con sede en Houston. En aquel entonces, el propietario de los Astros, Drayton McLane, dijo que el acuerdo era por 28 años y por más de 100 millones de dólares.