Equipos tuvieron éxito en el 52,2% de desafíos de bolas y strikes en prueba de umpires robot

ARCHIVO - Una repetición del Sistema Automatizado de Bolas y Strikes aparece desplegada en la pantalla gigante durante la segunda entrada de un juego de béisbol en los entrenamientos de primavera entre los marineros de Seattle y los Dodgers de Los Ángeles, el martes 25 de febrero de 2025, en Phoenix. (AP Foto/Ashley Landis, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved