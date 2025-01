En duda el regreso de Kyrgios al tenis de Grand Slam en Australia

El australiano Nick Kyrgios (izquierda) y el serbio Novak Djokovic festejan durant eun duelo de dobles ante el austriaco Alexander Erler y el alemán Andreas Mies en Brisbane,, el lunes 30 de diciembre de 2024. (Darren England/AAP Image via AP) AAP IMAGE

“Desafortunadamente no podré jugar contra mi buen amigo (Djokovic) este jueves”, añadió.

“Creo que es sólo precautorio, eso es lo que él nos ha dicho”, dijo Tiley el miércoles ante las preguntas sobre la posible ausencia de la estrella australiana. “Nick no es el único que no está haciendo algunos de sus partidos previstos en los próximos días. No hay preocupaciones de cara al Open”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press