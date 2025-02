El Super Bowl podría depender de los linieros con Eagles y Chiefs preparando presión por el centro

Jalen Carter (98), tackle defensivo de los Eagles de Filadelfia, calienta durante un entrenamiento en las instalaciones del equipo, el viernes 24 de enero de 2025, en Filadelfia. (AP Foto/Chris Szagola) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Chris Jones (95), tackle defensivo de los Chiefs de Kansas City, golpea a Josh Allen (17), quarterback de Bills de Buffalo, provocando un balón suelto durante la segunda mitad del Juego de Campeonato de la AFC, el domingo 26 de enero de 2025, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Patrick Mahomes, al centro, quarterback de los Chiefs de Kansas City, es capturado por Will Anderson Jr., derecha, de los Texans de Houston, mientras Joe Thuney (62), guardia de los Chiefs, intenta impedirlo durante la primera mitad del juego de playoff de la NFL en la ronda divisional, el sábado 18 de enero de 2025, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Ed Zurga) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.