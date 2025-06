El papa León XIV bendice a los ciclistas del Giro antes de la etapa final

Flanqueado por los líderes Mads Pedersen de Dinamarca, Isaac Del Toro de México, Simon Yates del Reino Unido y Lorenzo Fortunato de Italia son bendecidos por el papa León XIV al inicio de la última etapa del Giro de Italia en el Vaticano el domingo primero de junio del 2025. (AP Foto/Andrew Medichini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved