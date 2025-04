El papa Francisco amaba el fútbol, San Lorenzo y el poder del deporte para unir

ARCHIVO - Un hombre pasa junto a un mural del papa Francisco en el estadio de San Lorenzo, su equipo, en el vecindario Padre Ricciardelli, en Buenos Aires, Argentina, el 25 de febrero de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El astro argentino Diego Armando Maradona (izquierda) saluda al papa Francisco en el salón Pablo VI, en el Vaticano, el 1 de septiembre de 2014. (AP Foto/Gregorio Borgia, archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

El fallecido papa Francisco, dibujado en un mural junto a Lionel Messi, en el vecindario Carlos Múgica de Buenos Aires, Argentina, el 21 de abril de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un rosario, mensajes y banderines de San Lorenzo, el equipo del que era aficionado el papa Francisco, pegados a una columna de la catedral de Buenos Aires, Argentina, tras su deceso, el 21 de abril de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El papa recibe la camiseta de San Lorenzo de manos del exfutbolista colombiano Iván Ramiro Córdoba durante una audiencia general semanal, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 25 de marzo de 2015. (AP Foto/L'Osservatore Romano, archivo)

ARCHIVO - Un hombre, frente a un mural con la imagen del papa Francisco en el exterior del estado de San Lorenzo, el equipo de fútbol del pontífice, en el vecindario Padre Ricciardelli de Buenos Aires, Argentina, el 25 de febrero de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El papa Francisco sostiene una camiseta de San Lorenzo tras celebrar su primera misa de Pascua en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 31 de marzo de 2013. (AP Foto/Alessandra Tarantino, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.