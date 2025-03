El linebacker Isaiah McDuffie elige quedarse en Green Bay en lugar de probar la agencia libre

ARCHIVO - El linebacker Isaiah McDuffie (58), de los Packers de Green Bay, corre rumbo al vestuario con sus compañeros de equipo después de los ejercicios de calentamiento previo al partido de la ronda de comodines de la NFL en contra de los Eagles de Filadelfia, el 12 de enero de 2025, en Filadelfia. (AP Foto/Chris Szagola, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.