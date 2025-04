El dominicano José Siri va a la lista de lesionados de los Mets por una pierna rota

El jardinero de los Mets, José Siri (19), es asistido en el dugout después de sufrir una lesión durante un turno al bate en la segunda entrada del juego de béisbol frente a los Atléticos el sábado 12 de abril de 2025, en West Sacramento, California. (AP Foto/Sara Nevis) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved