El alero de Warriors, Jonathan Kuminga, sufre esguince en tobillo derecho

El alero de los Warriors de Golden State, Jonathan Kuminga, a la derecha, mueve el balón mientras es defendido por el escolta de los Grizzlies de Memphis, Cam Spencer, durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el sábado 4 de enero de 2025, en San Francisco. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved