El 2025 marcará el fin de la era del amateurismo en deporte universitario de EEUU

ARCHIVO - Jim McDonald y Tim Allen retiran la película protectora del logotipo de la NCAA a la mitad de la cancha del Filadelfia, el miércoles 15 de mayo de 2006 (Ed Hille/The Philadelphia Inquirer via AP, archivo)

Los cambios han llegado por oleadas hasta ahora, no siempre bien meditados, no siempre justos y no regulados por una sola entidad como la NCAA o el gobierno federal, sino por una colección de leyes estatales, junto con reglas en escuelas individuales y las ligas en las que juegan.