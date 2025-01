Ekeler podría volver mientras Commanders buscan obtener sexto puesto de la NFC

El ala cerrada de los Commanders de Washington, Zach Ertz, celebra su touchdown ganador en tiempo extra durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Falcons de Atlanta, el domingo 29 de diciembre de 2024, en Landover, Maryland. Los Commanders ganaron 30-24. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved