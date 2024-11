EEUU cita a Weah para cuartos en Liga de Naciones, aunque suspendido en ida contra Jamaica

Hijo del ex Jugador del Año de la FIFA y ex presidente de Liberia, George Weah, Tim Weah fue uno de los 25 jugadores seleccionados el domingo para los primeros partidos oficiales de Pochettino, en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF contra Jamaica.

Tyler Adams no fue tomado en cuenta. Pochettino quiere que el mediocampista permanezca con Bournemouth para recuperar su plenitud física después de una serie de lesiones.

Weah, quien anotó para la Juventus en la victoria del sábado sobre Torino, purgará una suspensión para la ida de la eliminatoria en Kingston debido a la tarjeta roja que recibió en la derrota ante Panamá en la primera ronda de la Copa América en junio. Se unirá al resto del equipo de Estados Unidos en Orlando. No viajará a Jamaica e irá directo a San Luis para el choque de vuelta el 18 de noviembre.

“Es un jugador importante. Está jugando para uno de los mejores equipos del mundo”, dijo Pochettino.

Weah tuvo que abandonar la primera concentración de Pochettino el mes pasado debido a una lesión en el tobillo, y se perdió los primeros dos amistosos de Pochettino: la victoria 2-0 sobre Panamá y la derrota 2-0 de visita a México.

Adams, el capitán de Estados Unidos en el Mundial de 2022, apenas ha disputado cuatro partidos con su club desde marzo de 2023 hasta el final de la temporada 2023-24 debido a una lesión del isquiotibial derecho. Se operó la espalda después de la Copa América y no volvió a jugar hasta el 26 de octubre. El sábado, hizo apenas su segunda aparición como titular en el club en 20 meses.

“Un jugador muy importante para el futuro de este equipo, pero lo más importante ahora es ver la progresión”, dijo Pochettino. “Sabemos muy bien que necesitamos cuidarlo si queremos tenerlo en la mejor condición para 2026”.

Pochettino tendrá apenas seis oportunidades para trabajar con el grupo completo de jugadores antes de que los estadounidenses se estrenen en el Mundial de 2026. El próximo probablemente sea para la fase final — con cuatro equipos — de la Liga de Naciones del 20 al 23 de marzo en Inglewood, California.

El delantero Cade Cowell, el mediocampista Johnny Cardoso, el defensor Chris Richards y el portero Diego Kochen fueron las novedades en la lista del equipo que ha conquistado las primeras tres ediciones del torneo.

El portero Ethan Horvath y los defensores Marlon Fossey y Kristoffer Lund fueron descartados.

Los jugadores lesionados que se perderán los partidos incluyen a los defensores Sergiño Dest y Cameron Carter-Vickers, los mediocampistas Gio Reyna y Luca De La Torre, y los delanteros Folarin Balogun, Josh Sargent y Haji Wright.

Wright anotó por cuarta vez en cinco partidos para Coventry City el sábado, pero se lesionó un tobillo.

Richards está en la lista a pesar de no jugar para Crystal Palace desde el 21 de septiembre. Entró en la convocatoria en el partido que perdieron 2-0 el sábado ante Fulham.

Cardoso, al igual que Weah, no pudo participar de la concentración de octubre debido a una lesión.

Christian Pulisic es el jugador más experimentado de la lista, con 74 convocatorias.

Pochettino esquivó una pregunta sobre si Estados Unidos busca reclutar a un par de jóvenes de 20 años: el extremo de Burnley Luca Koleosho, quien podría jugar para Italia; y el defensor de Stuttgart Anrie Chase, quien podría representar a Japón.

“A veces nos equivocamos. Necesitamos tener cuidado. La federación no necesita convencer a un jugador porque esto no puede ser lo más importante: un jugador más importante que el equipo o 300 millones de personas”, dijo el argentino Pochettino. "Él necesita demostrar que (él) merece venir con nosotros, porque si no, es como si fuéramos una federación débil, mostramos nuestra debilidad”.

“Tal vez menos talento es mejor pero gente con compromiso, gente desesperada por defender esa camiseta y luchar por el país”, dijo Pochettino.

Lista

Arqueros: Diego Kochen (Barcelona B), Patrick Schulte (Columbus), Zack Steffen (Colorado), Matt Turner (Crystal Palace).

Defensores: Mark McKenzie (Tolosa), Tim Ream (Charlotte), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic).

Mediocampistas: Brenden Aaronson (Leeds), Gianluca Busio (Venezia), Johnny Cardoso (Real Betis), Weston McKennie (Juventus), Aidan Morris (Middlesbrough), Yunus Musah (AC Milan), Tanner Tessmann (Lyon), Malik Tillman (PSV Eindhoven).

Delanteros: Cade Cowell (Chivas), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Christian Pulisic (AC Milan), Brandon Vázquez (Monterrey), Tim Weah (Juventus), Alex Zendejas (América).

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press