Duran y Crawford están entre los 29 jugadores elegibles para arbitraje salarial; Perdomo no aparece

AERCHIVO - Jarren Duran, jardinero de los Medias Rojas de Boston, regresa al dugout después de anotar con un error tras un doble de Vaughn Grissom en la tercera entrada del juego de béisbol en contra de los Rays de Tampa Bay, el 29 de septiembre de 2024, en Boston. (AP Foto/Steven Senne, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved