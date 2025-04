Dos jonrones de Misner respaldan seis sólidas entradas de Baz; Rays aplastan 16-1 a Medias Rojas

Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, celebra su cuadrangular frente a Michael Fulmer, lanzador de Medias Rojas de Boston durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 14 de abril de 2025, en Tampa, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.