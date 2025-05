Dominicano Jean Segura, 2 veces elegido a Juego de Estrellas, se retira tras 12 años en las mayores

ARCHIVO - Jean Segura, de los Cerveceros de Milwaukee, observa su tiro a primera base para completar un doble play después de forzar un out en segunda a Matt Carpenter, de los Cardenales de San Luis, durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligasa, el 16 de abril de 2014, en Milwaukee. (AP Foto/Tom Lynn, Archivo)

ARCHIVO - Jean Segura, de los Filis de Filadelfia, celebra después de batear un sencillo productor de una carrera para dejar tendidos a los Diamondbacks de Arizona durante la 11ma entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el 27 de agosto de 2021, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved