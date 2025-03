Dodgers y Cachorros se preparan para el inicio de su temporada en Japón

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, de Japón, sonríe mientras abandona el juego con Tommy Edman (25), de los Dodgers, durante la sexta entrada de un juego de béisbol de entrenamiento de primavera contra los Rangers de Texas, el jueves 6 de marzo de 2025, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved