Dodgers tienen marca de 6-0 para iniciar la campaña tras vencer 6-1 a Bravos

Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles es felicitado por el entrenador de tercera base Dino Ebel tras anotar con el jonrón de dos carreras del dominicano Teoscar Hernández ante los Bravos de Atlanta el lunes 31 de marzo del 2025. (AP Foto/Kevork Djansezian) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved