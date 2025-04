Dodgers remontan y vencen 9-2 a los Piratas

Teoscar Hernández, de los Dodgers de Los Ángeles, celebra mientras le arrojan semillas de girasol después de conectar un jonrón durante la quinta entrada de un juego de béisbol contra los Piratas de Pittsburgh en Los Ángeles, el domingo 27 de abril de 2025. (AP Foto/Jessie Alcheh) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved